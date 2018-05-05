В крупном ДТП в Бразилии погибли девять человек

5 мая 2018 18:58 (UTC+04:00)

Не менее девяти человек стали в субботу жертвами крупного ДТП в Бразилии, еще 30 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globovision.

Трагедия произошла на шоссе в штате Парана, где столкнулись автобус с пациентами, которых везли в больницу, и машина.

По данным дорожной полиции, легковой автомобиль предпринял попытку обгона, но не успел уйти на свою полосу и врезался в автобус, который затем завалился на бок.

Погибли два пассажира легковушки и семь человек в салоне автобуса, еще 30 человек получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии - СМИ
Другие страны 3 мая 19:02
В Бразилии до 45 человек пропали без вести в результате пожара
Другие страны 2 мая 02:05
В Южной Корее восемь человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 1 мая 18:50
В центре Сан-Паулу обрушилась горящая многоэтажка (ВИДЕО)
Другие страны 1 мая 12:49
В Индии не менее шести человек погибли в результате ДТП
Другие страны 1 мая 08:41
В Таиланде около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 30 апреля 19:01
ДТП с 50 автомобилями произошло в Мексике (ВИДЕО)
Другие страны 29 апреля 23:07
В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей
Другие страны 29 апреля 06:18
ДТП с участием автобуса в Турции: десятки раненых
Турция 28 апреля 03:25
В Мексике десять членов одной семьи погибли в ДТП
Другие страны 24 апреля 04:05
В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая
Китай 23 апреля 12:20
В Китае при столкновении фуры и легковушки погибли семь человек
Китай 23 апреля 10:52
В КНДР более 30 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 23 апреля 05:04
Крупное ДТП в Турции: 25 раненых
Турция 22 апреля 15:53
В ДТП с участием автобуса на Украине погиб один человек и 12 пострадали
Европа 19 апреля 20:13
Страшная авария с автобусом унесла жизни 18 человек в Гане
Другие страны 16 апреля 00:55
В Бразилии предложили закрыть границу с Венесуэлой из-за наплыва беженцев
Другие страны 14 апреля 02:53
Жертвами ДТП в Вологодской области России стали 13 человек
Россия 14 апреля 00:55