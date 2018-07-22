16 человек погибло при взрыве у аэропорта Кабула

Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула в Афганистане, который произошел вскоре после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, составило 16, ранены около 60 человек, сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени после прибытия вице- президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Как сообщает агентство Пажвак, представитель полиции Хасматулла Станикзаи заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ему не удалось добраться до Дустума, и он взорвал его, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

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