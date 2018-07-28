Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики по футболу

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Мексики, передает ТАСС.

"После размышлений, глубокого анализа и переговоров между Осорио и федерацией 56-летний специалист решил не продлевать контракт. Мы ценим страсть и приверженность, с которой Осорио готовил сборную к каждому матчу", - говорится в сообщении.

Сборная Мексики под руководством Осорио участвовала на чемпионате мира 2018 года в России и вышла в плей-офф турнира, победив на групповом этапе команды Южной Кореи (2:1), Германии (1:0), а также уступив шведам (0:3). В 1/8 финала мексиканцы проиграли сборной Бразилии (0:2).

Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством команда провела 52 матча, одержала 33 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

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