Власти Мексики приступили к сбору обломков разбившегося в Дуранго самолета

3 августа 2018 00:18 (UTC+04:00)

Мексиканские специалисты приступили к сбору обломков и частей самолета Embraer 190, упавшего в штате Дуранго. Об этом сообщило в четверг главное управление гражданской авиации латиноамериканской страны, пишет ТАСС.

"Началась уборка остатков самолета, чтобы собрать их в одном месте и сохранить для проведения детальной проверки, - говорится в заявлении организации. - Начались предварительные опросы членов экипажа, пассажиров, сотрудников наземных служб и авиадиспетчеров".

Авиакатастрофа произошла 31 июля. Самолет выполнял рейс из Дуранго в Мехико и упал практически в момент взлета. Согласно предварительной версии случившегося, причиной могли стать сложные погодные условия. Бортовые самописцы самолета были найдены 1 августа.

На борту лайнера находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. 98 из них получили травмы, никто не погиб. Большинство пострадавших к настоящему времени выписаны из больниц. В числе пассажиров были подданные Испании и граждане США. Россиян на борту разбившегося самолета не было.

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