В афганском Газни более 15 человек погибли в столкновении с талибами

По меньшей мере 14 сотрудников сил безопасности и два мирных жителя погибли в результате столкновения боевиков "Талибан" с правительственными силами Афганистана в городе Газни, сообщает агентство Пажвак, передает РИА Новости.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы* начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов* говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

По данным агентства Пажвак, также в результате ожесточенных боев ранения получили 25 силовиков и 15 мирных жителей.

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