Умер бывший министр обороны КНДР Ким Ён Чхун

17 августа 2018 08:39 (UTC+04:00)

Бывший министр народных вооруженных сил (обороны) КНДР, член Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ким Ён Чхун, занимавший также другие высокие государственные посты, скончался в возрасте 82 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

Причиной его смерти стал инфаркт миокарда. "Ким Ён Чхун внес большой вклад в укрепление и развитие наших вооруженных сил. Его заслуги перед партией и революцией, родиной и народом будут вечно прославлять в истории", - говорится в сообщении о его смерти.

Ким Ён Чхун был также депутатом Верховного народного собрания (парламента) КНДР, маршалом Корейской народной армии и занимал должность главного советника министерства обороны страны. С 2009 по 2012 год он возглавлял оборонное ведомство.

Отмечается, что Ким Ён Чхун за свои заслуги перед республикой и партией был при жизни удостоен орденов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В связи со смертью экс-министра обороны в КНДР создана специальная комиссия по организации похорон во главе с лидером страны Ким Чен Ыном.

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