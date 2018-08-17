Умер бывший министр обороны КНДР Ким Ён Чхун

Бывший министр народных вооруженных сил (обороны) КНДР, член Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ким Ён Чхун, занимавший также другие высокие государственные посты, скончался в возрасте 82 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

Причиной его смерти стал инфаркт миокарда. "Ким Ён Чхун внес большой вклад в укрепление и развитие наших вооруженных сил. Его заслуги перед партией и революцией, родиной и народом будут вечно прославлять в истории", - говорится в сообщении о его смерти.

Ким Ён Чхун был также депутатом Верховного народного собрания (парламента) КНДР, маршалом Корейской народной армии и занимал должность главного советника министерства обороны страны. С 2009 по 2012 год он возглавлял оборонное ведомство.

Отмечается, что Ким Ён Чхун за свои заслуги перед республикой и партией был при жизни удостоен орденов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В связи со смертью экс-министра обороны в КНДР создана специальная комиссия по организации похорон во главе с лидером страны Ким Чен Ыном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.