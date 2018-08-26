Президент Афганистана не принял отставки министров обороны и внутренних дел

26 августа 2018 09:00 (UTC+04:00)

Президент Афганистана Ашраф Гани не принял отставки министра обороны, главы МВД и главы национального директората безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что глава министерства обороны, министр внутренних дел Афганистана и два высокопоставленных сотрудника службы безопасности подали в отставку. По данным источников, среди подавших в отставку были министр обороны Тарик Шах Бахрами, глава МВД Ваис Ахмад Бармак и глава национального директората безопасности Масум Станекзай.

"Президент Ашраф Гани не принял отставки министра обороны, министра внутренних дел и главы национального директората безопасности и распорядился, чтобы они продолжили свою работу", — передает агентство.

Ранее телеканал Tolo news сообщил, что советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар ушел в субботу отставку в связи с серьезными разногласиями с политическим курсом и подходами на высшем правительственном уровне. Позже телеканал со ссылкой на заявление Гани проинформировал, что на должность советника по нацбезопасности назначен Хамдулла Мохиб, который в настоящее время является послом Афганистана в США.

Атмар был близким помощником Гани с 2014 года. Он также занимал должность министра внутренних дел при президенте страны Хамиде Карзае.

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