В ДТП с автобусом на юге Индии погибли семеро человек, 50 пострадали

1 сентября 2018 11:47 (UTC+04:00)

Семь человек погибли и еще 50 пострадали в субботу, когда частный автобус столкнулся с фурой и другим автобусом в городе Салем в штате Тамилнад на юге Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

По данным агентства, частный автобус направлялся из Салема в город Дхармапури, когда столкнулся с фурой, а затем врезался в другой автобус. Раненые были незамедлительно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось о другом крупном ДТП в Индии: школьный автобус перевернулся в индийском штате Раджастхан, по меньшей мере 28 детей пострадали.

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