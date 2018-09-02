Число погибших при взрыве в Сомали увеличилось до шести

Количество погибших в результате взрыва автомобиля в столице Сомали Могадишо увеличилось до шести человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что как минимум три человека, включая ребенка, погибли, четверо пострадали в результате взрыва. По словам капитана полиции Мохамеда Хуссейна, террорист пытался проехать на автомобиле через контрольно-пропускной пункт местного административного здания, но его остановили сотрудники службы безопасности, смертник активировал взрывное устройство на месте.

Представитель мэра Могадишо Салах Хассан Омар заявил, что трое военных, остановивших автомобиль, погибли на месте, остальные трое погибших — мирные жители. Отмечается, что еще 14 людям, включая шестерых детей, необходима медицинская помощь.

Агентство сообщало ранее, что среди пострадавших — ученики из расположенной рядом исламской школы, в результате взрыва также были повреждены расположенные рядом здания, включая мечеть.

По данным Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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