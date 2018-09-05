В Индии продолжают поиск выживших на месте обрушения моста

5 сентября 2018 12:42 (UTC+04:00)

Индийские спасатели в среду продолжили операцию по поиску выживших под обломками моста, который обрушился накануне вечером в южных предместьях города Калькутта (столица штата Западная Бенгалия), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Как сообщалось ранее, 40-летний мост обрушился в час пик над железнодорожными путями. По последним данным, в результате аварии погиб по меньшей мере один человек, не менее 23 получили ранения. В момент трагедии по мосту и под ним проезжали несколько автомобилей, однако большинство пассажиров были спасены. Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Трагедия произошла примерно в 16.45 по местному времени, но из-за загруженности городского движения спасателям не удалось прибыть на место происшествия. Операция по поиску и спасению выживших продолжалась на протяжении всего вечера и возобновилась в среду утром. Власти полагают, что под элементами обрушившейся стальной конструкции по-прежнему могут находиться люди, а, следовательно, не исключают новых жертв.

Причины обрушения моста пока остаются неизвестны, ведется расследование.

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