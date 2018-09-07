Госдепартамент допускает введение новых санкций против Кубы

7 сентября 2018 00:08 (UTC+04:00)

Госдепартамент допускает расширение санкционного списка США в отношении Кубы "по мере поступления новой информации". Об этом заявил в четверг и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кеннет Мертен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, пишет ТАСС.

"Санкционный список по Кубе - динамичный документ. И мы продолжим время от времени пересматривать его по мере поступления новой информации", - сказал дипломат на заседании о политике США в отношении островного государства.

Мертен напомнил, как в ноябре 2017 года США внесли около 180 организаций и подконтрольных им структур на Кубе в санкционный список. Как пояснил Мертен, американцам запрещено осуществлять финансовые операции с этими структурами, так как они, по данным Вашингтона, связаны с кубинской разведкой, военными и службами безопасности.

Тогда США заявили, что публикация списка никак не связана с так называемыми акустическими атаками, направленными против работавших в Гаване американских дипломатов.

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