В Мексике главу муниципалитета ранили перед принесением присяги

8 сентября 2018 23:51 (UTC+04:00)

Избранный глава муниципалитета Гомес-Фариас в мексиканском штате Чиуауа Блас Хуан Годинес был серьезно ранен перед принесением присяги на этом посту, передаёт ТАСС.

Как сообщает портал Excelsior, преступление было совершено в пятницу в медицинском кабинете Годинеса, где он принимает пациентов (по профессии он врач). Преступник вошел в помещение и выстрелил избранному главе администрации в голову. В итоге Годинес получил тяжелое ранение и был доставлен в город Куаутемок. После операции его планируют перевести в госпиталь города Чиуауа. Сейчас состояние раненого оценивается как тяжелое.

Церемония присяги Годинеса на посту главы администрации была запланирована на вечер субботы. Примечательно, что свое решение выдвинуться на пост главы Гомес-Фариаса Годинес принял после того, как группа вооруженных бандитов в 2017 году похитила его отца, также врача.

С тех пор его местонахождение неизвестно.

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