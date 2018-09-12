На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе

Шесть человек погибли, трое получили серьезные ранения в результате взрыва на химзаводе в городе Биджнор на севере Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство UNI.
По данным агентства, пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице.
Причиной ЧП, согласно данным полиции, стал взрыв баллона с газом, после чего в здании начался сильный пожар. Все жертвы взрыва были сотрудниками завода.
Согласно телеканалу India TV, на месте инцидента работают пожарные, службам пока не удалось локализовать огонь.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.