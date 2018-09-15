Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 12

15 сентября 2018 19:42 (UTC+04:00)

Не менее 12 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Отмечается, что в последнее время тайфун несколько ослаб, однако стихия продолжает представлять опасность. "Ситуация все еще остается критической", - приводит агентство слова министра обороны страны Дельфина Лорензану.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

В воскресенье тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет района Гонконга и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что его траектория с высокой степенью вероятности пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.

Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения, и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

В воскресенье тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет района Гонконга и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что траектория его движения с высокой степенью вероятности пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.

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