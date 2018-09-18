Пакистан проведет военно-морские учения с Россией, США и Китаем в 2019 году

Пакистан проведет совместные военно-морские учения с Россией, США, Китаем и рядом других стран в феврале 2019 года в порту Карачи, рассказал РИА Новости начальник штаба пакистанских ВМС адмирал Зафар Махмуд Аббаси, находящийся в Вашингтоне.

Он сообщил, что Пакистан проведет "многосторонние учения в феврале 2019 года".

"Американские, российские, китайские ВМС (примут участие в совместных учениях — ред.). Учения продлятся четыре дня в Карачи", — отметил собеседник агентства.

В ходе общения с журналистами он рассказал, что Пакистан проводит подобные учения каждые два года, последние проходили в 2017 году при участии 35 стран, включая США, РФ и Китай. В этом году они надеются собрать ВМС 50 стран.

В 2017 году от РФ в международных военно-морских учениях "Аман-2017" принимал участие большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск". Целью мероприятия является борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.

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