КНДР и Южная Корея договорились создать новую мирную зону

19 сентября 2018 09:23 (UTC+04:00)

КНДР и Южная Корея договорились создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения, говорится в соглашении в военной области между двумя корейскими государствами, подписанном в Пхеньяне, сообщает РИА Новости.

По итогам саммита было подписано это соглашение, документ предусматривает, что от южнокорейского острова Токчокто до северокорейского острова Чходо в Желтом море, а также от южного порта Сокчхо до северного Тхончхона будет создана зона мира шириной примерно 80 километров. В этой зоне, как пояснило в Сеуле министерство обороны Республики Корея, запрещены артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

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