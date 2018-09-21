В Танзании объявили четырехдневный траур из-за крушения парома

21 сентября 2018 23:26 (UTC+04:00)

Президент Танзании Джон Магуфули объявил четырехдневный траур в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я решил объявить четырехдневный траур, начиная с сегодняшнего дня", — заявил президент.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. Как сообщало агентство Франс Пресс, на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент. Число людей, погибших при крушении, возросло до 136, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 136 человек
Другие страны 21 сентября 21:40
СМИ: Число жертв крушения парома в Танзании превысило 100
Другие страны 21 сентября 13:55
Reuters: при крушении парома в Танзании погибли 42 человека
Другие страны 21 сентября 02:58
Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13
Другие страны 15 сентября 21:09
Жертвами ДТП в Танзании стали не менее 11 человек
Другие страны 8 сентября 20:45
Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии увеличилось
Другие страны 4 июля 08:53
Лента новостей
Азербайджан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере медицины и фармации
Бизнес 21 сентября 23:41
Рианна стала послом Барбадоса
В мире 21 сентября 22:57
Силы безопасности Турции за неделю нейтрализовали 56 террористов
Турция 21 сентября 22:44
Туск: ЕС считает позицию Лондона по Brexit "на удивление жесткой"
Европа 21 сентября 22:11
Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 136 человек
Другие страны 21 сентября 21:40
Отстранение Армении из-за ее захватнической политики от всех реализуемых Азербайджаном проектов - реальность региона - депутат
Политика 21 сентября 21:11
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мали
Политика 21 сентября 21:11
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Международной федерации дзюдо (ФОТО)
Политика 21 сентября 20:33
В Баку в рамках программы НАТО проведено учение по самооценке (ФОТО)
Политика 21 сентября 20:04