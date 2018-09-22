Число жертв крушения парома в Танзании достигло 196 человек - СМИ

22 сентября 2018 15:46 (UTC+04:00)

По меньшей мере 196 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Такие данные приводит в субботу газета The Citizen, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщало о 161 жертве.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.

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