СМИ назвали причину крушения парома в Танзании

22 сентября 2018 18:03 (UTC+04:00)

Рулевой парома, ранее потерпевшего крушение на озере Виктория в Танзании, сделал слишком резкий поворот при управлении, из-за чего судно перевернулось, сообщает местное издание Citizen, передает РИА Новости.

По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили государственному телевидению, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.

"Люди говорили ему прекратить телефонный разговор и сосредоточиться на управлении паромом. Когда мы приближались к причалу, мы увидели, что он направлялся влево от причала, тогда как область высадки на правой стороне. И он сделал резкий поворот", - заявил один из пассажиров Очори Бурана.

По словам Бураны, из-за резкого поворота судно наклонилось на одну сторону, выбросив за борт людей и груз, а "когда оно наклонилось в другую сторону, то ушло под воду со всеми, кто был на борту".

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. По различным данным, на борту находились 200 или 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По данным Citizen, на данный момент обнаружили 196 погибших. Президент страны Джон Магуфули отметил, что, по предварительной информации, на борту не было капитана судна, а управляющий паромом не имел соответствующего опыта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв крушения парома в Танзании достигло 196 человек - СМИ
Другие страны 15:46
В Танзании объявили четырехдневный траур из-за крушения парома
Другие страны 21 сентября 23:26
Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 136 человек
Другие страны 21 сентября 21:40
СМИ: Число жертв крушения парома в Танзании превысило 100
Другие страны 21 сентября 13:55
Reuters: при крушении парома в Танзании погибли 42 человека
Другие страны 21 сентября 02:58
Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13
Другие страны 15 сентября 21:09
Лента новостей
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль не Чемпионате мира в Баку
Общество 18:28
Президент Ильхам Алиев поздравил короля и наследного принца Саудовской Аравии
Политика 18:03
Президент Ильхам Алиев наблюдал за полуфиналом Чемпионата мира по дзюдо в Баку
Политика 17:46
Яшар Баширов: При поддержке Президента Азербайджана каратэ стало одним из 20 видов спорта на Олимпийских играх (ИНТЕРВЬЮ)
Общество 17:39
Президент Ильхам Алиев наградил Таира Сулейманова орденом "За службу Отечеству"
Политика 17:31
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с терактом в Иране
Политика 17:29
В Канаде 30 человек пострадали в результате торнадо
Другие страны 17:29
Ответ Ирана на вооружённое нападение в Ахвазе будет "сокрушительным" - Роухани (ОБНОВЛЯЕТСЯ) (ФОТО)
Политика 16:57
В Индии 13 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Другие страны 16:44