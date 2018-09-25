Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил признание как лучший игрок 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Интерфакс.

Награду он получил на специальной церемонии в Лондоне в понедельник.

В минувшем сезоне в составе "Реала" он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а с партнерами по сборной Хорватии – серебряным призером чемпионата мира в России.

Таким образом, Лука Модрич впервые становится лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Помимо него, на звание игрока сезона претендовали нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Тренер года

Лучшим тренером года признан наставник сборной Франции Дилье Дешам, под руководством которого национальная команда страны выиграла чемпионат мира в России.

В финале его команда одолела национальную команду Хорватии.

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