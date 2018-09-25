Умер продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц

25 сентября 2018 01:03 (UTC+04:00)

Американский кинопродюсер и режиссер, продюсер фильмов "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

​Семья Куртца сообщила, что он скончался от рака в воскресенье в Лондоне.

Кинокомпания Lucasfilm также сообщила о кончине Куртца.

"Гари Куртц, легендарный продюсер "Звездных войн" (1977) и "Империя наносит ответный удар" (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Чрезвычайно талантливый и умный человек, Lucasfilm будет очень скучать по Куртцу, и мы запомним его большой вклад в "Звездные войны", — говорится в заявлении компании на сайте кинофраншизы Star Wars.

Гэри Куртц наиболее известен по своей работе над оригинальной трилогией "Звездных войн" и фильмом "Американские граффити" (1973), который был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Lucasfilm объявила о создании новой трилогии "Звездных войн"
США 10 ноября 2017 04:01
Девятый эпизод "Звездных войн" снимет Джей Джей Абрамс
США 12 сентября 2017 21:13
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в 2017 году
Интересное 3 января 2017 10:52
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония (ФОТО)
Политика 02:10
Азербайджан избран членом Совета управляющих МАГАТЭ
Политика 01:43
Роухани не исключил, что Иран может перекрыть Ормузский пролив
Политика 01:28
Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Другие страны 00:23
Россия и Азербайджан обсудят увеличение квоты для грузовых перевозок через Дагестанскую таможню
Экономика 00:02
Эльмар Мамедъяров: Проявляя неуважение к позициям стран мира, Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий
Политика 24 сентября 23:55
Назван лучший гол сезона по версии ФИФА (ВИДЕО)
Другие страны 24 сентября 23:26
Трамп заявил об огромном прогрессе в ядерном разоружении КНДР
США 24 сентября 23:21
Георгий Квирикашвили стал международным советником ЕБРР
Грузия 24 сентября 22:38