Умер продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц

Американский кинопродюсер и режиссер, продюсер фильмов "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

​Семья Куртца сообщила, что он скончался от рака в воскресенье в Лондоне.

Кинокомпания Lucasfilm также сообщила о кончине Куртца.

"Гари Куртц, легендарный продюсер "Звездных войн" (1977) и "Империя наносит ответный удар" (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Чрезвычайно талантливый и умный человек, Lucasfilm будет очень скучать по Куртцу, и мы запомним его большой вклад в "Звездные войны", — говорится в заявлении компании на сайте кинофраншизы Star Wars.

Гэри Куртц наиболее известен по своей работе над оригинальной трилогией "Звездных войн" и фильмом "Американские граффити" (1973), который был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

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