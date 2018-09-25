Премьер Афганистана и генсек ООН обсудили выборы и мирный процесс

25 сентября 2018 11:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН предстоящие выборы в стране и мирный процесс, передает РИА Новости.

Генассамблея ООН проходит с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.

"Имел честь встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях ГА ООН. Я поблагодарил его за его поддержку и внимание ООН к Афганистану. Мы обсудили политику, безопасность, предстоящие выборы, мирный процесс, гуманитарные вопросы и перспективы регионального и мирового сотрудничества", — написал премьер-министр в своем микроблоге в Twitter.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Патрушев посетит Иран и обсудит ситуацию в Афганистане
Россия 11:34
Премьер Бельгии призвал Евросоюз к стратегическому сотрудничеству с Турцией
Европа 11:06
Турция и ООН подтвердили решимость укреплять сотрудничество
Турция 08:15
Генсек ООН заявил о необходимости укрепления сотрудничества в борьбе с наркоугрозой в мире
В мире 24 сентября 19:28
Трамп заявил, что в "скором времени" может встретиться с Ким Чен Ыном
США 24 сентября 17:58
США и Афганистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Бизнес 24 сентября 09:14
Лента новостей
В Бакинском Экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2 (ФОТО)
Политика 11:59
Официальный Баку призвал страны ОЭС пресекать попытки привлечения к экономической деятельности на оккупированных землях
Политика 11:48
Латвийская компания открыла в Ташкенте первую в регионе инновационную клинику
Бизнес 11:40
Патрушев посетит Иран и обсудит ситуацию в Афганистане
Россия 11:34
В Туркменистане ко Дню Независимости приурочили акцию помилования
Туркменистан 11:28
Туркменистан обнародовал объем инвестиций в экономику страны за годы независимости
Бизнес 11:22
Туркменистан направил значительные инвестиции в освоение газового месторождения "Галкыныш"
Энергетика 11:19
Здравствуй, Россия! – впечатления юных азербайджанцев (ФОТО)
Социум 11:16
Туркменистан нацелен на диверсификацию местной экономики
Бизнес 11:14