Премьер Афганистана и генсек ООН обсудили выборы и мирный процесс

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН предстоящие выборы в стране и мирный процесс, передает РИА Новости.

Генассамблея ООН проходит с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.

"Имел честь встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях ГА ООН. Я поблагодарил его за его поддержку и внимание ООН к Афганистану. Мы обсудили политику, безопасность, предстоящие выборы, мирный процесс, гуманитарные вопросы и перспективы регионального и мирового сотрудничества", — написал премьер-министр в своем микроблоге в Twitter.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

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