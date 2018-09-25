В Канаде не менее 27 человек заразились лихорадкой Западного Нила

По меньшей мере 27 человек заразились лихорадкой Западного Нила в канадском городе Торонто в провинции Онтарио, пишет газета Toronto Star со ссылкой на заявление Департамента общественного здравоохранения города, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что число больных находится в пределах нормы. С 2012 по 2016 год было зарегистрировано в среднем 29 случаев заражения в год.

Газета также сообщает, что заболевание пришло в Канаду в 2001 году из США. Тогда о первом случае заражения этим вирусом стало известно в провинции Онтарио.

Издание добавляет, что в провинции зарегистрировано самое большое количество инфицированных — 72 подтвержденных или возможных случаев по данным на 15 сентября.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

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