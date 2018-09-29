Не менее 30 человек погибли в результате землетрясения и цунами в Индонезии

29 сентября 2018 08:10 (UTC+04:00)

Не менее 30 человек погибли, еще 12 пострадали после серии землетрясений и цунами, обрушившихся в пятницу на индонезийский остров Сулавеси, как передаёт РИА Новости сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, это число погибших подтвердил местному телеканалу Metro TV в субботу врач одной из больниц, где находились раненые и погибшие, однако представители властей пока не сообщали какую-либо новую информацию о количестве жертв.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу, в результате один человек погиб, 10 получили ранения. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси в Индонезии до 19.20 субботы (14.20 мск).

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