Военным Индонезии приказали открывать огонь по мародерам в зоне удара стихии

3 октября 2018 19:18 (UTC+04:00)

Индонезийским военным приказано открывать огонь по людям, которые будут замечены за мародерством в провинции Центральный Сулавеси, где произошли землетрясение и цунами. Об этом сообщило в среду агентство AFP, передает ТАСС.

По его данным, такой приказ был отдан после того, как некоторые выжившие совершили набеги на магазины в поисках еды и воды. Полиция уже задержала десятки людей за мародерство в зоне бедствия, возле города Палу. "Если [случаи] мародерства будут повторяться, сначала мы сделаем предупредительный выстрел, потом будем стрелять, чтобы нейтрализовать, - сообщил полковник Ида Дева Агунг Хадисапутра. - Мы могли терпеть это [грабежи] в первый и второй день, потому что им были нужны эти вещи, но на третий день они начали воровать технику и другое электронное оборудование".

Военный подчеркнул, что каждый автомобиль, перевозящий гуманитарную помощь, будет охраняться пятью вооруженными солдатами.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров. По последним данным, в результате стихии погибли 1407 человека, еще 113 числятся пропавшими без вести. Около 2,5 тыс. местных жителей получили ранения, свои дома вынуждены были покинуть свыше 70 тыс. человек.

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