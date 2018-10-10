Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 17 человек

10 октября 2018 01:01 (UTC+04:00)

Число жертв землетрясения, произошедшего в субботу на Гаити, возросло до 17 человек. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 333 пострадавших.

Агентство отмечает, что в результате стихии были повреждены 2 тыс. 280 домов, 168 - были разрушены.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11,7 км.

Президент Гаити Жовенель Моиз призвал жителей страны соблюдать спокойствие и распорядился задействовать все ресурсы для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия. Глава государства уже отправился в Пор-де-Пе и другие наиболее пострадавшие районы.

Нынешнее землетрясение стало одним из самых сильных на Гаити с 2010 года. Тогда в результате удара стихии магнитудой 7,0 погибли более 220 тыс. человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В районе Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Россия 9 октября 08:08
По поручению Президента Ильхама Алиева Индонезии переданы средства для устранения последствий землетрясения
Политика 8 октября 16:35
Генсек ООН заявил о готовности помочь властям Гаити после землетрясения
Другие страны 8 октября 02:13
У берегов Гаити произошел новый сильный толчок магнитудой 5,2
Другие страны 8 октября 01:27
В Гаити около 170 человек пострадали при землетрясении
Другие страны 8 октября 00:15
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,9 тыс. человек (Обновлено)
Другие страны 7 октября 20:38
Лента новостей
При взрыве на НПЗ в Боснии и Герцеговине пострадали 8 человек
Другие страны 01:14
«Миротворцы», наносящие удар по мирному процессу
Политика 00:59
Французское агентство развития и Узбекистан подписали программу сотрудничества на 600 миллионов евро
Узбекистан 00:42
Рамин Гулузаде: В Азербайджане будет усовершенствован механизм регулирования пассажирских и грузовых перевозок
Бизнес 00:25
Кто жаждет хаоса в Армении?
Точка зрения 00:05
С созданием предприятий "Азерхалча" 5 тыс граждан будут обеспечены рабочими местами
Общество 9 октября 23:56
В Баку состоялась премьера фильма литовского режиссера Арунаса Матялиса "Удивительные неудачники: Другой мир" (ФОТО)
Культура 9 октября 23:39
Президент Азербайджана: Компании, управляющие автобусами, должны быть взяты под очень строгий контроль
Политика 9 октября 23:25
Новак: Морская часть "Турецкого потока" готова на 85%
Россия 9 октября 23:21