Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 17 человек

Число жертв землетрясения, произошедшего в субботу на Гаити, возросло до 17 человек. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 333 пострадавших.

Агентство отмечает, что в результате стихии были повреждены 2 тыс. 280 домов, 168 - были разрушены.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11,7 км.

Президент Гаити Жовенель Моиз призвал жителей страны соблюдать спокойствие и распорядился задействовать все ресурсы для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия. Глава государства уже отправился в Пор-де-Пе и другие наиболее пострадавшие районы.

Нынешнее землетрясение стало одним из самых сильных на Гаити с 2010 года. Тогда в результате удара стихии магнитудой 7,0 погибли более 220 тыс. человек.

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