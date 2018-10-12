В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек

12 октября 2018 22:51 (UTC+04:00)

Число жертв схода оползней на востоке Уганды достигло 40, сообщил глава округа Будуда Уилсон Уатира местному изданию New Vision, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Жители округа Будуда в Восточной области сообщили, что оползни были вызваны начавшимися утром в четверг ливнями. Число жертв стихии может значительно вырасти, поскольку, по неподтвержденным данным, в труднодоступных районах области сотни людей пропали без вести.

Президент страны Йовери Мусевени заявил, что в пострадавший регион направлены команды спасателей.

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