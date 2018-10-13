В Японии упавший метеорит повредил крышу дома

Упавший на крышу частного дома в Японии камень оказался метеоритом, сообщила телекомпания NHK по результатам исследования, проведенного Государственным музеем науки, передает РИА Новости.

В конце сентября на крышу частного дома в городе Комаки префектуры Айти упал камень, в результате чего образовалась выбоина. Камень, поверхность которого была обгоревшей, раскололся на три части размером 10, 5 и 3 сантиметра. Они были обнаружены в саду.

Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что камни притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет. Музей начнет процедуру регистрации находки под названием "метеорит Комаки" в Международном метеоритном обществе.

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