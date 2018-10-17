Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила свою поездку на Ближний Восток, в рамках которой планировалось посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

О том, что поездка отложена, в ночь со вторника на среду сообщила пресс-служба фонда.

"Ранее запланированная поездка управляющего директора (МВФ) в регион Ближнего Востока откладывается", — говорится в сообщении пресс-службы без указания причин.

Однако в субботу, отвечая на вопрос о том, планирует ли Лагард принять участие в форуме в Саудовской Аравии 23-25 октября, она все еще говорила утвердительно. Но, по ее словам, история с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи в Турции повергла ее в ужас, и она будет следить за поступающей информацией.

"Права человека, свобода информации являются основными правами человека. И чудовищные вещи стали нам известны, и я в ужасе ", — сказала Лагард на конференции в Индонезии, где проходила регулярная встреча группы Всемирного банка.

"Но я должна поддерживать работу МВФ во всех уголках мира и со многими правительствами… На данный момент я не намерена менять свои планы, но буду очень внимательна к поступающей информации в течении нескольких следующих дней", — отметила глава фонда.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более девяти часов.

Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.





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