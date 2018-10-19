Венесуэла обязала покинуть страну поверенную в делах Эквадора

19 октября 2018 02:13 (UTC+04:00)

Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата и обязали покинуть страну поверенную в делах Эквадора в ответ на высылку посла республики из Кито. Об этом сообщил в четверг венесуэльский МИД, передает ТАСС.

"Правительство Венесуэлы больше не может отрицать систематическое вмешательство в дела страны со стороны президента [Эквадора] Ленина Морено, как и высылку посла в Кито Кароль Дельгадо. Это действие обязывает принять ответную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявлена персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Как заявили в МИД, у дипломата есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

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