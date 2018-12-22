Призовой фонд национальных лотерей Канады достиг $90 млн

22 декабря 2018 12:19 (UTC+04:00)

Джекпот двух национальных лотерей Канады Lotto Max и "6 из 49" в преддверии Рождества достиг 122 млн канадских долларов (свыше $90 млн). Об этом в пятницу сообщили в компании OLG, которая организует розыгрыши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Призовой фонд Lotto Max достиг 110 млн канадских долларов (более $81 млн). Из них 60 млн - это главный приз, и 50 млн - специальные призы. Общий призовой фонд "6 из 49" с учетом специальных выигрышей составит 12 млн канадских долларов (около $9 млн).

Розыгрыши двух главных лотерей Канады состоятся в выходные. Цена одного билета составляет 5 канадских долларов (около $4).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годы в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max.

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