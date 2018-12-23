В Индонезии не менее 20 человек погибли при цунами

Не менее 20 человек погибли, еще 165 пострадали в результате цунами, обрушившегося в воскресенье на пляжи у берегов Зондского пролива, говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации управления, на 4.30 по местному времени известно о 20 погибших и 165 пострадавших, еще двое числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что число жертв может увеличиться.

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