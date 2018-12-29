Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу у филиппинского острова Минданао на юге островного государства. как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр стихии находился в 196 км к юго-востоку от города Давао ( население около 1,2 млн человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км. Данных о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Агентство Reuters со ссылкой на тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщило об угрозе возникновения цунами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.