Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин

29 декабря 2018 08:09 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу у филиппинского острова Минданао на юге островного государства. как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр стихии находился в 196 км к юго-востоку от города Давао ( население около 1,2 млн человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км. Данных о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Агентство Reuters со ссылкой на тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщило об угрозе возникновения цунами.

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