Число погибших во время цунами в Индонезии превысило 430

29 декабря 2018 18:52 (UTC+04:00)

Число погибших в результате удара цунами по островам Суматра и Ява возросло до 431 человек, свыше 7,2 тыс. получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в Twitter.

Он также отметил, что "в результате стихии свои дома вынуждены были покинуть более 46 тыс. местных жителей, было полностью разрушено около 1,5 тыс. жилых объектов". Наибольшее число погибших зафиксировано в районах Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также провинции Лампунг на острове Суматра.

Ранее сообщалось о 426 погибших и около 2 тыс. раненных.

Цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Суматра и Ява. Причиной, как считают местные власти, стало частичное обрушение вулкана Анак- Кракатау, которое по своей мощности было сопоставимо с землетрясением магнитудой 5,3.

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