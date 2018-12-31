В Афганистане военные ликвидировали 28 террористов ИГ

31 декабря 2018 15:52 (UTC+04:00)

По меньшей мере 28 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были ликвидированы в результате воздушного удара афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает министерство обороны Афганистана в Twitter.

Согласно заявлению, воздушная операция проводилась над тайным убежищем боевиков в деревне Шалхи в районе Ачин, провинция Нангархар.

Как уточняет министерство, среди ликвидированных боевиков были трое главарей ИГ.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Избирком Афганистана отложил президентские выборы на три месяца
Другие страны 30 декабря 18:59
120 тыс. грузов доставлено из Ирана в Афганистан
Экономика 30 декабря 12:11
Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана, сообщает Белый дом
США 29 декабря 05:58
В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Другие страны 26 декабря 19:56
Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение
Израиль 26 декабря 17:21
Россия приветствует заявления США о сокращении воинского контингента в Афганистане
Россия 26 декабря 14:49
Лента новостей
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Россия 16:50
Умер индийский режиссер Мринал Сен
Звёздный мир 16:42
Безопасность в Париже в новогоднюю ночь будут обеспечивать 12 тыс. полицейских
Европа 16:17
СМИ: число жертв цунами в Индонезии возросло до 437
Другие страны 16:01
В результате взрыва у торгового центра на Филиппинах погибли два человека
Другие страны 15:30
Джон Болтон посетит Турцию 8-9 января
Турция 15:15
Поезда минского метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут
Беларусь 14:44
Статус проектов "Южного газового коридора" на декабрь 2018 года
Энергетика 14:09
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день января 2019 года
Общество 14:04