СМИ: число жертв цунами в Индонезии возросло до 437

31 декабря 2018 16:01 (UTC+04:00)

Число жертв цунами, которое обрушилось на острова Суматра и Ява, возросло до 437, около 14 тыс. человек пострадали.

Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Ранее сообщалось о 431 погибшем и 7,2 тыс. пострадавших.

По данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Суматра и Ява. Причиной, как считают местные власти, стало частичное обрушение вулкана Анак-Кракатау, которое по своей мощности было сопоставимо с землетрясением магнитудой 5,3.

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