СМИ: число жертв цунами в Индонезии возросло до 437

Число жертв цунами, которое обрушилось на острова Суматра и Ява, возросло до 437, около 14 тыс. человек пострадали.

Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Ранее сообщалось о 431 погибшем и 7,2 тыс. пострадавших.

По данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Суматра и Ява. Причиной, как считают местные власти, стало частичное обрушение вулкана Анак-Кракатау, которое по своей мощности было сопоставимо с землетрясением магнитудой 5,3.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.