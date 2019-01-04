В столице Чили прогремел взрыв

4 января 2019 22:50 (UTC+04:00)

Сильный взрыв произошел на автобусной остановке в Сантьяго, столице Чили, ранены пять человек, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрывное устройство было в сумке. Ранения получили пять человек, среди них пара из Венесуэлы, получившая тяжелые раны.

На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего. Как говорится в сообщении, власти выясняют причастность к взрыву группы экотеррористов после размещенного в интернете заявления.

Вокруг остановки оцеплен район в радиусе 150 метров, закрыт ближайший выход метро.

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