В столице Чили прогремел взрыв

Сильный взрыв произошел на автобусной остановке в Сантьяго, столице Чили, ранены пять человек, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрывное устройство было в сумке. Ранения получили пять человек, среди них пара из Венесуэлы, получившая тяжелые раны.

На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего. Как говорится в сообщении, власти выясняют причастность к взрыву группы экотеррористов после размещенного в интернете заявления.

Вокруг остановки оцеплен район в радиусе 150 метров, закрыт ближайший выход метро.

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