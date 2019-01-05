В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 10.55 по времени UTC (13.55 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 180 километрах к югу от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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