В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

5 января 2019 16:00 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 10.55 по времени UTC (13.55 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 180 километрах к югу от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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