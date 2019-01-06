Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства

6 января 2019 16:51 (UTC+04:00)

Король Малайзии Мухаммед Пятый в воскресенье сложил с себя полномочия главы государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на королевский дворец.

В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов - правителей штатов. Мухаммед Пятый - султан малазийского штата Келантан.

"Его величество готовится вернуться в Келантан для того, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития", - говорится в заявлении королевского дворца.

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