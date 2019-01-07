Афганистан приобретает в Туркменистане автобензин

АШХАБАД /Trend/ - На минувшей неделе на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок, сообщает Trend со ссылкой на информацию данного ведомства.

Предприниматели из Афганистана закупили автобензин. Помимо этого, были реализованы автотранспорт, бесцветное листовое стекло и хлопок-волокно. Страны-покупатели: ОАЭ, Ирландия и другие. Общая сумма сделок превысила 32,4 миллиона долларов США.

Участниками биржевых торгов могут быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи.

Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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