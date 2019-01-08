Южная Корея приветствует визит Ким Чен Ына в Китай

Южная Корея выразила надежду на то, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в КНР, который проходит 7-10 января, положительно повлияет на процесс денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство [Южной Кореи] ожидает, что переговоры на высшем уровне между Севером и Китаем, включая встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина, поспособствуют полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове", - приводит агентство его слова.

Дипломат также указал, что Южная Корея продолжит прикладывать усилия к ускорению процесса денуклеаризации, а также будет способствовать проведению дипломатических мероприятий между Севером и Югом, а также другими странами региона.

Ранее центральная газета народной республики Nodong Sinmun информировала, что лидер КНДР совершает визит в Китай в сопровождении своего советника, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, ведущего переговоры с США, а также главы МИД Ли Ён Хо. Визит Ким Чен Ына продлится до 10 января. В ходе него он, как ожидается, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит ситуацию на Корейском полуострове, а также переговорный процесс по денуклеаризации. Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай с весны прошлого года.

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