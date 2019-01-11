Глава МИД Венесуэлы заявил о нападении на посольство страны в Перу

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в четверг сообщил о нападении на посольство страны в столице Перу Лиме на фоне обострения отношений между двумя странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы возлагаем ответственность на правительство Перу за любые последствия в отношении нашего дипломатического персонала и посольства в Лиме, которые сегодня стали объектом нескольких атак, включая группу бандитов, которые вошли в здание. Мы требуем исполнения Венской конвенции", - написал Арреаса в Twitter.

Ранее правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года. Новый срок Мадуро правительство Перу назвало нелегитимным и заявило о полной поддержке Национальной ассамблеи - однопалатного парламента страны, находящегося под контролем оппозиции, но фактически исключенного из политической жизни страны.

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