СМИ: Пять судов Малайзии вторглись в территориальные воды Сингапура

11 января 2019 08:41 (UTC+04:00)

Власти Сингапура заявили о незаконном вторжении в территориальные воды республики пяти судов Малайзии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу издание New Straits Times.

По поступающей информации сингапурского Управления морскими портами, "малайзийские суда пересекли границу в среду вечером, пробыли там [на сингапурской территории] около суток, затем три корабля вернулись в Малайзию, а два по-прежнему находятся на территории Сингапура". Комментариев от малайзийской стороны пока не поступало.

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