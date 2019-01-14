В результате взрыва в Кабуле погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле близ района, населенного иностранцами. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша.

Данных о том, пострадали ли иностранцы в результате взрыва в Кабуле, телеканал не приводит.

Число пострадавших при взрыве возросло до 90, сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на заместителя представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими. По данным телеканала, среди пострадавших 23 ребенка.

По информации официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, заминированный грузовик взорвался в девятом полицейском округе близ микрорайона Green Village, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают в основном иностранцы. Несколько жилых домов получили повреждения.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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