Число погибших в результате теракта в Найроби увеличилось до 21

17 января 2019 01:23 (UTC+04:00)

Число погибших в результате нападения террористов на офисно-гостиничный комплекс в Найроби увеличилось до 21. Об этом сообщил в среду глава кенийской полиции Джозеф Бойнетт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы проинформировать вас о том, что в то время как мы говорим, на месте нападения были обнаружены еще шесть тел погибших, и один сотрудник полиции умер от ран", - приводит его слова Agence France-Presse.

Во вторник днем в гостинично-офисном комплексе Dusit в Найроби возле здания банка прогремело несколько взрывов, группа нападавших открыла беспорядочный огонь по людям. После этого смертник подорвал себя у входа в одно из зданий. Нападавшие укрылись в спортивном зале одного из корпусов комплекса и заняли оборону. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб", действующая в Сомали, а также в Кении. Группировка финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая налоги с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

В среду, спустя почти 20 часов после начала атаки, президент Кении Ухуру Кениата заявил о завершении операции в комплексе и ликвидации боевиков. Глава государства тогда же сообщил, что в результате атаки погибли 14 человек, 700 были эвакуированы.

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