СМИ: Жертвами взрыва у базы спецназа в Афганистане стали 12 военнослужащих

По меньшей мере 12 бойцов сил специального назначения Афганистана погибли, еще 27 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в понедельник утром возле базы спецназа в провинции Вардак на востоке республики. Об этом со ссылкой на представителей органов здравоохранения провинции сообщил телеканал TOLONews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство "Синьхуа" информировало о 18 погибших и 27 пострадавших.

По данным канала, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у базы Вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр - административном центре провинции Вардак, после чего несколько боевиков открыли огонь в направлении военного объекта. Отмечается, что не менее двух нападавших были ликвидированы. Ответственность за нападения взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что сотрудникам сил безопасности удалось обнаружить и деактивировать возле базы второй заминированный автомобиль.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.