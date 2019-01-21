СМИ: Жертвами взрыва у базы спецназа в Афганистане стали 12 военнослужащих

21 января 2019 12:53 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 бойцов сил специального назначения Афганистана погибли, еще 27 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в понедельник утром возле базы спецназа в провинции Вардак на востоке республики. Об этом со ссылкой на представителей органов здравоохранения провинции сообщил телеканал TOLONews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство "Синьхуа" информировало о 18 погибших и 27 пострадавших.

По данным канала, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у базы Вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр - административном центре провинции Вардак, после чего несколько боевиков открыли огонь в направлении военного объекта. Отмечается, что не менее двух нападавших были ликвидированы. Ответственность за нападения взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что сотрудникам сил безопасности удалось обнаружить и деактивировать возле базы второй заминированный автомобиль.

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