Число арестованных при протестах в Венесуэле выросло до 175 человек

Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 175 человек, сообщил глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте 152 человек.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara.

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