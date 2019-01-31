Абэ: Японии и России нужно решить вопрос о принадлежности всех южных Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает целью переговоров с Россией решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил. Он заявил об этом в ходе дебатов в четверг на пленарном заседании верхней палаты национального парламента, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предмет переговоров, - отметил он, - решение вопроса о принадлежности четырех островов, это последовательная позиция правительства Японии". Абэ также вновь выступил с утверждением, что японский суверенитет распространяется на все "северные территории" (так в Японии называют южные Курильские острова). "Северные территории" - это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет", - повторил он ту же формулировку, которую обозначил накануне.

Отвечая на вопросы парламентариев о переговорном процессе с Россией, Абэ отметил, что "и Японии, и России необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение". "Помимо этого, хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, как ведутся переговоры и какие термины на них используются, чтобы не оказать негативное воздействие на переговорный процесс", - сказал премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.