В Доминикане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник на территории Доминиканской Республики, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает портал MVS Noticias.

По предварительным данным, эпицентр располагался в 135 километрах от курортного города Пунта-Кана, очаг залегал на глубине 94 километра. Пока данных о разрушениях и пострадавших нет.

В 2010 году в соседней с Доминиканой Гаити в результате двух землетрясений магнитудой 7,0 и 5,9 погибли, по разным данным, от 50 тысяч до 200 тысяч человек, более 3 миллионов пострадали.

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