В Доминикане произошло землетрясение магнитудой 5,8

4 февраля 2019 22:36 (UTC+04:00)

Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник на территории Доминиканской Республики, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает портал MVS Noticias.

По предварительным данным, эпицентр располагался в 135 километрах от курортного города Пунта-Кана, очаг залегал на глубине 94 километра. Пока данных о разрушениях и пострадавших нет.

В 2010 году в соседней с Доминиканой Гаити в результате двух землетрясений магнитудой 7,0 и 5,9 погибли, по разным данным, от 50 тысяч до 200 тысяч человек, более 3 миллионов пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 3 февраля 12:19
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане
Другие страны 2 февраля 16:47
У берегов Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение
Другие страны 2 февраля 16:19
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 2 февраля 14:36
На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой
Казахстан 2 февраля 05:46
В Колумбии произошла новая серия подземных толчков
Другие страны 29 января 05:51
Лента новостей
Евросоюз расширил санкции против Ирана
Европа 22:32
Религиозные деятели Кавказа: Сегодня, когда мир переживает экономический кризис, политическую напряженность, проблемы духовного характера, Президент Азербайджана демонстрирует умение быть выше всего этого
Политика 22:19
Россия и Турция достигли договоренности о дорожной карте по Манбиджу
Турция 21:50
Пожар в центре Москвы унес жизни восьми человек
Россия 21:18
Президент Ильхам Алиев призвал азербайджанскую молодежь быть активной в сфере экономики и политики - депутат
Политика 20:52
Генсек ООН призвал международное сообщество активнее бороться с наемниками
В мире 20:37
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек
Другие страны 20:27
Определены возможные площадки для строительства первой в Узбекистане АЭС
Узбекистан 20:18
«ЛУКОЙЛ» увеличила добычу газа в Узбекистане
Энергетика 20:03