В Кении американские туристы погибли при крушении вертолета

4 марта 2019 20:53 (UTC+04:00)

Четыре американских туриста и местный пилот погибли в Кении после того, как их вертолет потерпел крушение на острове в озере Туркана (его еще называют озеро Рудольф) на севере страны, сообщает Myrtle Beach Online, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации полиции, авария произошла в Центральном национальном парке острова. Два вертолета вылетели из палаточного лагеря Лоболо.

По информации управления гражданской авиации Кении, с одним из вертолетов прервалась связь, и он разбился вскоре после взлета. В результате поисково-спасательной операции были найдены обломки машины.

Ведется расследование причин крушения.

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